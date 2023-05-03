Smile высказался о проблемах BetBoom

Комментатор по Dota 2 Сергей Smile Ревин выделил основные проблемы BetBoom Team.

«В команде сейчас действительно очень много мнений, — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Ревина. — В BetBoom Team четыре игровых лидера, которые могут высказываться и проталкивать свои идеи в ходе матчей — пожалуй, не считая только Resolut1on, который отыграл стендином. Из-за этого они не могут прийти к общему знаменателю. Вообще, подобные проблемы в регионе происходят снова и снова уже на протяжении пяти лет. Киберспорт как индустрия развивается с 2011 года, когда прошел первый турнир The International. Но, по моему мнению, за это время институт менеджмента совершенно не вырос».

На берлинском мейджоре BB Team не смогла выйти из группы, заняв по итогу 13-14 место. Команда не заработала призовых, а также DPC-очков. Последнее поражение коллектив потерпел от EGв переигровках за выход в плей-офф.