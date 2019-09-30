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Sir Sadim's Stunners победили на европейском Midas Mode 2

08:40

Sir Sadim's Stunners стали чемпионами европейского Midas Mode 2 по Dota 2. В финале они обыграли Alliance со счетом 3:0. За победу коллектив Жана «Gorgc» Стафановски получил 22 тысячи долларов.

Sir Sadim's Stunners заняли второе место в группе. В полуфинале они одолели «классический» состав Natus Vincere. Alliance вышла в плей-офф с первого места в группе и сразу попала в финал турнира.

Midas Mode 2 проходит с 24 сентября по 2 октября в онлайне.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/sir-sadim-s-stunners-pobedili-na-evropeiskom-midas-mode-2

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