Шведский киберспортсмен раскритиковал новый Immortal-предмет для Necrophos

Шведский киберспортсмен Жан «Gorgc» Стефановски остался недоволен новым Immortal-предметом для Necrophos в Dota 2.

«Это просто ужас. Вы серьезно? Sullen Shrine, вероятно, главный Pay To Lose-предмет в мире. Его эффект очень плох — вы сразу видите, если игрок рядом. Хоть люди и так могут увидеть героя, они не всегда смотрят туда, где он стоит. Если вы под эффектом Smoke of Deceit, вас могут обнаружить из-за этого очень заметного эффекта на крипах, когда вы проходите мимо. Это похоже на чудовищный Pay To Lose», — сказал Стефановски во время прямого эфира на Twitch-канале.

Предмет Sullen Shrine можно получить из второй сокровищницы в Battle Pass 2022.