SG e‑sports прошла в закрытую квалификацию EPICENTER Major 2019

SG e-sports обыграла NicCage в решающем матче вторых открытых отборочных для Южной Америки на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Ранее в закрытую квалификацию прошли EgoBoys.
Закрытая квалификация для Южной Америки состоится с 15 по 19 мая в онлайне. Восемь коллективов разыграют две путевки на мейджор.
EPICENTER Major по Dota 2 пройдет с 22 по 30 июня в Москве на площадке "ЦСКА Арена". Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/sg-e-sports-proshla-v-zakrytuyu-kvalifikaciyu-epicenter-major-2019
Загрузка...