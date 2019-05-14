SG e‑sports прошла в закрытую квалификацию EPICENTER Major 2019

SG e-sports обыграла NicCage в решающем матче вторых открытых отборочных для Южной Америки на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Ранее в закрытую квалификацию прошли EgoBoys.

Закрытая квалификация для Южной Америки состоится с 15 по 19 мая в онлайне. Восемь коллективов разыграют две путевки на мейджор.

EPICENTER Major по Dota 2 пройдет с 22 по 30 июня в Москве на площадке "ЦСКА Арена". Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit.