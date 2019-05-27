"Сеb" может провести благотворительную акцию в Москве

Игрок OG Себастьян "Ceb" Дебс заявил о желании провести в Москве благотворительную акцию во время EPICENTER Major 2019.

Ранее игрок в Dota 2 во время соревнований оскорбил русскоязычных игроков. В частности, он назвал одного из них "собакой из страны третьего мира", "шлюхами" и "шизофреничными животными", а также заявил, что такие игроки ради рейтинга готовы "продать матерей".

- Я однозначно хочу продемонстрировать добрую волю. Я приеду на этот турнир не только за победой — я не хочу соревноваться перед аудиторией, которая не желает меня видеть, вместо этого мне хочется, чтобы люди были рады, что я участвую в турнире. Я уже говорил, что жалею о содеянном и не виню людей за то, что они расстроены и злятся на меня — я прекрасно их понимаю, -цитирует игрока Cybersport.ru. - Пришло время действовать, и я жду момента, когда смогу показать свои хорошие намерения. Но дело не только в этом, но и во мне самом. Я не могу спокойно спать и хочу доказать самому себе, что я не такой, как показал ранее. Я хочу сделать мир и себя лучше.