«Sccc», «Chalice» и «xNova» продолжат карьеру в EHOME

Два бывших игрока PSG.LGD Ян «Chalice» Шэньи и Джиан Вей «xNova» Яп перешли в состав EHOME по Dota 2.

На должность тренера клуб пригласил Яо «Yao» Чжэнчжэна — до перехода в новую организацию он тоже работал в LGD. Ростер также пополнили Го «Xm» Хунчэн и Чжоу «James» Ифу, ранее представлявшие CDEC Gaming.

Роль керри достанется Сун «Sccc» Чуню. Ранее на личной трансляции он утверждал, что не договорился об условиях контракта с новым коллективом, поэтому возьмет перерыв в карьере.