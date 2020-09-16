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«Sccc», «Chalice» и «xNova» продолжат карьеру в EHOME

16:15

Два бывших игрока PSG.LGD Ян «Chalice» Шэньи и Джиан Вей «xNova» Яп перешли в состав EHOME по Dota 2.

На должность тренера клуб пригласил Яо «Yao» Чжэнчжэна — до перехода в новую организацию он тоже работал в LGD. Ростер также пополнили Го «Xm» Хунчэн и Чжоу «James» Ифу, ранее представлявшие CDEC Gaming.

Роль керри достанется Сун «Sccc» Чуню. Ранее на личной трансляции он утверждал, что не договорился об условиях контракта с новым коллективом, поэтому возьмет перерыв в карьере.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/sccc-chalice-i-xnova-prodolzhat-kareru-v-ehome

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