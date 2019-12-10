Сборная Филиппин победила на турнире по Dota 2 на Играх Юго-Восточной Азии

Сборная Филиппин заработала золотую медаль на турнире по Dota 2 в рамках Игр Юго-Восточной Азии. В гранд-финале коллектив победил представителей Таиланда со счетом 3:2.

В чемпионате поучаствовали восемь коллективов. Сборная Филиппин, в основном составе которой сыграли представители Team Adroit, заняла первое место в группе и начала выступление в плей-офф с финала верхней сетки. Команда Таиланда прошла по нижней сетке, где победила Лаос и Вьетнам.

Игры Юго-Восточной Азии проводят с 30 ноября по 11 декабря в Маниле. Соревнования устроили в 69 дисциплинах, включая киберспорт — в эту категорию входят Dota 2, StarCraft II, Hearthstone, Tekken 7, Arena of Valor и Mobile Legends.