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Сборная Филиппин победила на турнире по Dota 2 на Играх Юго-Восточной Азии

17:56

Сборная Филиппин заработала золотую медаль на турнире по Dota 2 в рамках Игр Юго-Восточной Азии. В гранд-финале коллектив победил представителей Таиланда со счетом 3:2.

В чемпионате поучаствовали восемь коллективов. Сборная Филиппин, в основном составе которой сыграли представители Team Adroit, заняла первое место в группе и начала выступление в плей-офф с финала верхней сетки. Команда Таиланда прошла по нижней сетке, где победила Лаос и Вьетнам.

Игры Юго-Восточной Азии проводят с 30 ноября по 11 декабря в Маниле. Соревнования устроили в 69 дисциплинах, включая киберспорт — в эту категорию входят Dota 2, StarCraft II, Hearthstone, Tekken 7, Arena of Valor и Mobile Legends.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/sbornaya-filippin-pobedila-na-turnire-po-dota-2-na-igrakh-yugo-vostochnoi-aziiв

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