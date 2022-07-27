Нарисовавшего Z во время игры российского киберспортсмена не пустили на мейджор в США

Российскому киберспортсмену отказали в визе в США

Керри команды Entity Ивана Pure Москаленко не сыграет на предстоящем турнире по Dota 2 в США. Ему отказали в выдаче визы, сообщают РИА «Новости Спорт» со ссылкой на капитана команды Дмитрия Fishman Полищука.

Ранее Москаленко выступал за команду Virtus.pro. В апреле на турнире DPC Восточной Европы игроки команды были дисквалифицированы из-за нарисованной Пьюром знака, похожего на букву Z. После этого организация расторгнула контракт с керри команды.

Турнир PGL Arlington — третий мэйджор сезона Dota Pro Circuit. Соревнования, призовой фонд которых составляет 500 тысяч долларов, стартуют 4 августа.