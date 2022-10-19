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Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул Virtus.Pro

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман «RAMZES666» Кушнарев.
Фото Соцсети

Керри Virtus.Pro Роман «RAMZES666» Кушнарев покинул российскую киберорганизацию. Стороны решили не продлевать контракт после того, как команде не удалось пробиться в основную сетку The International 11.

«Роман вернулся в наш клуб в тяжелое время, когда нам очень нужен был опытный керри. Вместе с ним мы добились определенных успехов, среди которых можно отметить победу в третьем туре DPC. Но глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны», — написала пресс-служба VP на официальном сайте.

Российская команда потерпела поражение в финале нижней сетки квалификационного турнира The International 2022 от европейской Team Liquid — 0:2.

Virtus.Pro. Virtus.Pro не смогла пробиться в финальную стадию The International 2022

Кушнаре выступал за Virtus.Pro с 2016 по 2019 год. С ним команда выиграла 5 турниров серии мэйджор. В мае 2022-го он вернулся в команду и помог VP победить в третьем сезоне Dota Pro Circuit.

Источник: https://virtus.pro/articles/roman-ramzes666-kusnaryov-pokidaet-virtuspro
Virtus.Pro (Dota 2)
Роман "RAMZES666" Кушнарев
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