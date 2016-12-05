03:49 5 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Российская Virtus.pro может сыграть с Faceless или IG.V в плей-офф The Boston Major

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Сингапурский коллектив Team Faceless и китайская IG Vitality заняли последнюю строчку групп С и D соответственно в рамках турнира The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Согласно регламенту соревнований, команды занявшие последнюю строчку в своих квартетах встретятся в плей-офф с одним из четырех победителей групп. Российская пятерка Virtus.pro стала победителем группы B, закончив оба матча со счетом 2:0. Также возможными соперниками "медведей" в первом раунде плей-офф являются китайская LGD.FY и корейская MVP Phoenix. Стадия игр на выбывание стартует 7 декабря в бостонском театре WangTheatre.

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