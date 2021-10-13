Российская Team Spirit проиграла в четвертьфинале The International 10

Во вторник, 12 октября, стартовала стадия плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Team Spirit потерпела поражение в 1/4 финала. Она проиграла китайской Invictus Gaming (1:2) и выбыла в нижнюю сетку плей-офф. Во втором раунде нижней сетки TS встретися с Fnatic/

В другом противостоянии дня в верхней сетке Tteam Secret выиграла у OG — 2:0.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.