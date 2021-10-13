Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Российская Team Spirit проиграла в четвертьфинале The International 10

02:13
Team Spirit. Фото Twitter
Team Spirit. Фото Twitter
Теги:

Во вторник, 12 октября, стартовала стадия плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Team Spirit потерпела поражение в 1/4 финала. Она проиграла китайской Invictus Gaming (1:2) и выбыла в нижнюю сетку плей-офф. Во втором раунде нижней сетки TS встретися с Fnatic/

В другом противостоянии дня в верхней сетке Tteam Secret выиграла у OG — 2:0.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0