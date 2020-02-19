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Revenge прошла в финал верхней сетки квалификации на WESG 2019

08:50

Revenge победила 7sight со счетом 2:0 в полуфинале верхней сетки региональных отборочных на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2. Команда Данила «gpK~» Скутина встретится с Unique Nova в матче за выход в финал квалификации.

Закрытая российская квалификация на World Electronic Sports Games 2019-2020 проходит с 16 по 21 февраля в онлайне. Команды разыгрывают слот в финальном этапе отборочных для России. Победитель квалификации сразится с Mint Spirit за квоту на LAN-финал чемпионата.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/komanda-epileptick1d-i-gpk-proshla-v-final-verkhnei-setki-na-kvalifikacii-na-wesg-2019

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