"Resolut1on" опроверг информацию о переходе в Demolition Boys

Роман "Resolut1on" Фоминок назвал фейком новость о своем переходе в новый состав Demolition Boys по Dota 2. Ранее информация о его трансфере появилась в официальной группе организации в Фейсбуке, однако была опровергнута в Твиттере клуба.
В оригинальном составе Demolition Boys выступали пятеро игроков из Перу, но 2 апреля ростер был расформирован. На данный момент "Resolut1on" остается игроком организации Forward Gaming, к которой присоединился в сентябре 2018 года.
С 24 марта он находится в инактиве, и сейчас команда выступает на квалификациях без него.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/resolut1on-oproverg-informaciyu-o-perekhode-v-demolition-boys
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