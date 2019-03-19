17:09 | Киберспорт — DOTA 2

"Resolut1on" намекнул на уход из Forward Gaming

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Роман "Resolut1on" Фоминок, вероятно, покинет состав Forward Gaming по Dota 2. Игрок опубликовал в Инстаграме сториз с подписью "новая глава". Организация отказалась комментировать ситуацию.

Фоминок вступил в Forward Gaming в сентябре 2018 года. С командой он прошел на все три мейджора сезона 2018/2019, ни разу не смог подняться выше 9-12 места.

На DreamLeague Major североамериканский коллектив занял 13-16 строчку, уступив в первом раунде нижней сетки Ninjas in Pyjamas.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/resolut1on-pokinul-forward-gaming

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