Quincy Crew сыграет с Thunder Predator в финале ESL One Thailand 2020 для Северной Америки

Команда Quincy Crew обыграла коллектив 4 Zoomers в финале нижней сетки ESL One Thailand 2020 по Dota 2 для участников из Северной Америки. Матч закончился со счетом 2:0.

30 августа начнется финал турнира, в котором Quincy Crew встретится с командой Thunder Predator из Перу. Чемпион определится по итогам серии до трех побед.

Матчи ESL One Thailand 2020 для Северной Америки проходят в онлайне с 8 по 30 августа. Призовой фонд турнира составляет 65 тысяч долларов.