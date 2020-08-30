Quincy Crew сыграет с Thunder Predator в финале ESL One Thailand 2020 для Северной Америки
03:11
Команда Quincy Crew обыграла коллектив 4 Zoomers в финале нижней сетки ESL One Thailand 2020 по Dota 2 для участников из Северной Америки. Матч закончился со счетом 2:0.
30 августа начнется финал турнира, в котором Quincy Crew встретится с командой Thunder Predator из Перу. Чемпион определится по итогам серии до трех побед.
Матчи ESL One Thailand 2020 для Северной Америки проходят в онлайне с 8 по 30 августа. Призовой фонд турнира составляет 65 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/quincy-crew-sygraet-s-thunder-predator-v-finale-esl-one-thailand-2020