Quincy Crew стала чемпионом американского дивизиона OMEGA League
Quincy Crew выиграла у 4 Zoomers в гранд-финале дивизиона Divine на OMEGA League по Dota 2 для Америки. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Явара «YawaR» Хассана. За победу на турнире коллектив заработал 12 тысяч долларов.
За второе место 4 Zoomers получили 6,5 тысячи долларов. На пути к финалу состав Джарона «monkeys-forever» Клинтона дважды одолел Thunder Predator и уступил в финале виннеров будущему чемпиону. Quincy Crew в первом раунде плей-офф оказалась сильнее beastcoast.
Матчи американского дивизиона Divine на OMEGA League прошли с 17 августа по 5 сентября в онлайне. Десять команд разыграли 31,5 тысячи долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/quincy-crew-stala-chempionom-amerikanskogo-diviziona-omega-league