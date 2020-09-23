Quincy Crew победила на BTS Pro Series 3

Quincy Crew стала чемпионом BTS Pro Series 3 — Americas по Dota 2. В решающем матче коллектив Квина «Quinn» Каллахана одолел CR4ZY со счетом 3:1.

Турнир начался с группового этапа по круговой системе. QC завершила его на первом месте с шестью победами и двумя ничьими. В плей-офф, помимо CR4ZY, Quincy Crew обыграла Team Brasil и Infamous.

BTS Pro Series Season 3 — Americas проходил 7-22 сентября в онлайне. Призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов. Из них 21 тысячу заработал чемпион.