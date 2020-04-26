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Quincy Crew обыграла Evil Geniuses в финале верхней сетки BTS Pro Series

08:40

Quincy Crew победила Evil Geniuses со счетом 2:0 в американском дивизионе BTS Pro Series по Dota 2. Коллектив Квина «CCnC» Каллахана прошел в гранд-финал соревнования.

Evil Geniuses, которые выступают без Эйбэда Азэля «Abed» Юсопа и Романа «RAMZEs» Кушнарева, сыграют в финале нижней сетки. В следующей встрече коллектив поборется с победителем в паре Thunder Predator — CR4ZY.

BTS Pro Series для Америки проходит с 10 по 26 апреля в онлайне. Восемь приглашенных коллективов разыгрывают 50 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/quincy-crew-obygrala-evil-geniuses-v-finale-verkhnei-setki-bts-pro-series

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