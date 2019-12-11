PSG.LGD попала в одну группу с Newbee и Invictus Gaming на квалификации на WESG 2019

Организаторы региональной китайской квалификации на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2 опубликовали жеребьевку группового этапа. PSG.LGD попала в группу А, где также выступят CDEC Gaming, Newbee и Invictus Gaming.

Все матчи первого этапа пройдут в формате до одной победы. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку, а коллективы, которые займут 3-4 места, — в нижнюю. Остальные участники отборочных покинут чемпионат. Все матчи плей-офф, кроме первого раунда нижней сетки, состоятся в формате best-of-3.

Региональная квалификация для Китая на World Electronic Sports Games 2019 пройдет с 11 по 14 декабря в Сучжоу. 12 команд разыграют две путевки в финальной части турнира и три места в APAC квалификации.