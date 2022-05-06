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Сегодня, 13:45

PSG.LGD победили RNG на региональных финалах DPC для китайского региона

Читать «СЭ» в
PSG.LGD победили RNG на региональных финалах DPC для китайского региона.

В рамках региональных финалов Dota Pro Circuit прошел матч между командами PSG.LGD и RNG. Показав явное превосходство над соперником, PSG.LGD одержали победу со счетом 2-0.

Первая карта завершилась со счетом 24-8 в пользу LGD всего за 24 минуты. Вторая карта продлилась 34 минуты, завершилась также победой LGD, но с более равным счетом: 37-25.

Региональные финалы второго тура DPC China пройдут с 6 по 8 мая онлайн. Четыре команды-участницы разыграют 100 тысяч долларов и очки Dota Pro Circuit.

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