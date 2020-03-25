PSG.LGD победила в китайском дивизионе WeSave! Charity Play

PSG.LGD стала чемпионом Китая на WeSave! Charity Play по Dota 2. В финале команда Джиан Вей «xNova» Япа обыграла Vici Gaming со счетом 3:0.

Ранее турнир покинули Invictus Gaming и EHOME. Организаторы также проведут шоу-матчи 3v3 с участием лучших игроков североамериканского региона и между HellRaisers и победителем европейского дивизиона.

WeSave! Charity Play для Китая прошел с 21 по 25 марта в онлайне. Стартовый призовой фонд турнира составил 120 тысяч долларов — по 20 тысяч для каждого из шести регионов. 21 марта анонимная компания пополнила его на 11 тысяч. Все средства будут пожертвованы в специализированные организации для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 436 159 человек. Умерших — 19648, выздоровевших — 111 847. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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