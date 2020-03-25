Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

PSG.LGD победила в китайском дивизионе WeSave! Charity Play

16:20
Теги:

PSG.LGD стала чемпионом Китая на WeSave! Charity Play по Dota 2. В финале команда Джиан Вей «xNova» Япа обыграла Vici Gaming со счетом 3:0.

Ранее турнир покинули Invictus Gaming и EHOME. Организаторы также проведут шоу-матчи 3v3 с участием лучших игроков североамериканского региона и между HellRaisers и победителем европейского дивизиона.

WeSave! Charity Play для Китая прошел с 21 по 25 марта в онлайне. Стартовый призовой фонд турнира составил 120 тысяч долларов — по 20 тысяч для каждого из шести регионов. 21 марта анонимная компания пополнила его на 11 тысяч. Все средства будут пожертвованы в специализированные организации для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 436 159 человек. Умерших — 19648, выздоровевших — 111 847. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/psg-lgd-pobedila-v-kitaiskom-divizione-wesave-charity-play

Опрос

проголосовало: 14403
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир