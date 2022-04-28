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Сегодня, 19:27

PSG.LGD может пропустить ESL One Stockholm Major из-за карантина

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PSG.LGD может пропустить ESL One Stockholm Major из-за карантина.
Фото dzrchugui.com

Китайская команда по Dota 2 PSG.LGD в своем официальном аккаунте в Weibo cообщила, что находится на карантине из-за новой вспышки COVID-19 в Китае. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки игроки команды не могут подать документы на визу в

Швецию для принятия участия на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

PSG.LGD уже обсуждает возможные способы решения этой проблемы с турнирным оператором ESL.

На данный момент LGD являются сильнейшей командой в первом дивизионе DPC-лиги Китая.

ESL One Stockholm Dota Major 2022 пройдет с 12 по 22 мая в Стокгольме, столице Швеции. 18 команд участниц со всего мира разыграют 500 000 долларов США и очки DPC.

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