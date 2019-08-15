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Призовой фонд The International 2019 превысил 33 миллиона долларов

15 августа 2019, 07:15
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Сегодня в Шанхае стартовал популярнейший киберспортивный турнир The International 2019. Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 первысил 33 миллиона долларов и продолжает расти. Победитель получит 15 миллионов долларов.

На турнире выступит российская команда Virtus.pro: Роман «RAMZES666» Кушнарев, Владимир «No[o]ne» Миненко, Павел «9pasha» Хвастунов, Владимир «RodjER» Никогосян, Алексей «Solo» Березин, а также украинская Na`Vi, капитаном которой является россиянин Акбар «SoNNeikO» Бутаев.

Напомним, призовой фонд пополняют обычные игроки, приобретая предметы, посвященные турниру.

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