Призовой фонд The International 2019 достиг девяти миллионов долларов

Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 вырос до девяти миллионов долларов. На достижение этой цели ушло два дня и десять часов.

Battle Pass к The International 2019 вышел в ночь на 8 мая. 25 процентов от вырученных с его продаж средств идут в призовой фонд. Боевой пропуск можно купить в трех версиях: с первым уровнем за 10 долларов, с 50-м уровнем за 30 долларов и с 100-м уровнем за 45 долларов. Дополнительная прокачка стоит по десять долларов за каждые 24 уровня.

За улучшение Боевого пропуска игроки получают бонусы – сокровищницы, косметические предметы, фразы для чата и другое.