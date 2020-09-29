Призовой фонд The International 10 превысил 39 миллионов долларов

Призовой фонд The International 10 по Dota 2 преодолел отметку в 39 миллионов долларов. Такого результата он достиг спустя 126 дней со старта продаж Battle Pass 2020.

17 сентября Valve добавила третью Immortal Treasure в Dota 2, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней. Через день после этого призовой фонд The International 10 достиг 38 миллионов долларов. Если сумма увеличится до 40 миллионов, то владельцы боевого пропуска бесплатно получат десять уровней.

The International 10 должен был пройти в Стокгольме, но чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса. Valve планирует провести главный турнир года по Dota 2 в августе 2021 года.