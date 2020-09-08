Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Призовой фонд The International 10 превысил 36 миллионов долларов

16:45

Призовой фонд The International 10 превысил отметку в 36 миллионов долларов США. Эта сумма была достигнута примерно за 105 с половиной дней, прошедших с релиза Боевого пропуска 2020.

Напомним, что турнир имеет самый высокий призовой фонд в истории Dota 2 и киберспорта — прошлогодний рекорд ($ 34 330 068) был побит 26 августа.

Дополнительная информация:

https://dota2.net/news/42408-prizovoy-fond-the-international-10-prevysil-36-mln

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир