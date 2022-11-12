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12 ноября, 11:18

Пожизненно забаненный российский игрок в Dota 2 тайно участвует в турнире D2CL

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский киберспортсмен, пожизненно забаненный компанией Valve, тайно участвует в турнире Dota 2 Champions League Season 16, сообщает Cybersport.Metaratings.

Речь идет об Александре Sensibility Филатове, который играет не под своим ником в составе команды Witch Kings.

Sensibility был забанен Valve за участие в договорных матчах. Не исключается, что он делал ставки на матчи Witch Kings, так как продавал прогнозы с заранее известными исходами, среди которых фигурировали игры D2CL.

На данный момент команда Witch Kings провела четыре матча в D2CL, в которых проиграла с одинаковым счетом 0:2.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/poziznenno-zabanennyi-rossiiskii-igrok-taino-ucastvuet-v-turnire-d2cl-53677/
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