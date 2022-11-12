Пожизненно забаненный российский игрок в Dota 2 тайно участвует в турнире D2CL

Российский киберспортсмен, пожизненно забаненный компанией Valve, тайно участвует в турнире Dota 2 Champions League Season 16, сообщает Cybersport.Metaratings.

Речь идет об Александре Sensibility Филатове, который играет не под своим ником в составе команды Witch Kings.

Sensibility был забанен Valve за участие в договорных матчах. Не исключается, что он делал ставки на матчи Witch Kings, так как продавал прогнозы с заранее известными исходами, среди которых фигурировали игры D2CL.

На данный момент команда Witch Kings провела четыре матча в D2CL, в которых проиграла с одинаковым счетом 0:2.