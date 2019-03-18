Последний мейджор сезона по Dota 2 пройдет в Москве

Последний мейджор сезона-2018/19 по Dota 2 – EPICENTER Major – состоится 22–30 июня в Москве.

На EPICENTER Major приедут 15 победителей региональных отборочных (по три слота для Европы, Китая и СНГ и по два слота для Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Южной Америки) и победитель пятого майнора. Отборочные пройдут 15–19 мая.

Групповой этап запланирован на 22–23 июня. По его итогам определятся участники плей-офф. Решающие матчи пройдут 28–30 июня на стадионе "ЦСКА Арена". Будет построена сцена с круговым обзором, что позволит более 28 тысячам гостей наблюдать за соревнованиями с любой стороны арены.

Призовой фонд EPICENTER Major составит миллион долларов, 350 тысяч получит победитель. На турнире также разыграют 15 тысяч очков Dota Pro Circuit.