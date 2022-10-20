Победитель The International 2022 получит более 7 миллионов долларов

Портал Liquipedia раскрыл подробности распределении призового фонда на The International 11. Команды разыграют в общей сложности более 16,4 миллиона долларов.

Победитель получит 45 процентов от призовых, что равняется 7,6 миллиона долларов. Команда, которая проиграет в финале, заработает около 2,2 миллиона. За 3-е и 4-е места коллективы получат примерно по 1,5 и 1,0 миллиона долларов соответственно.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре.

Российская команда BB Team не смогла выйти из группы, а Team Spirit стала 6-й в своей группе и пробилась в нижнюю сетку.

Также на турнире россияне Иван «Pure» Москаленко и Владислав «Kataomi» Семенов играют за Entity, Егор «Nightfall» Григоренко — за Evil Geniuses, Антон «dyrachyo» Шкредов — за Gladiators, а Михаил «Misha» Агатов — за OG.