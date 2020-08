«Pieliedie» временно заменит «SVG» в Quincy Crew на ESL One Thailand 2020

Quincy Crew начнет выступление на ESL One Thailand 2020 — Online по Dota 2 с заменой. Вместо Авери «SVG» Сильвермана сыграет участник европейского микса 5men Йохан «pieliedie» Острем.

«SVG» не сможет выступить в стартовых матчах ESL One Thailand из-за болезни. Сильверман не заразился коронавирусом, но когда он вернется в состав, пока неизвестно. «Pieliedie» уже играл c другими участниками Quincy Crew в прошлом сезоне — команда представляла Forward Gaming и Newbee, в том числе на The International 2019.

ESL One Thailand 2020 для Америки проходит с 8 по 30 августа в онлайне. Восемь коллективов разыгрывают 65 тысяч долларов.