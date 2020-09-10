Первый после карантина LAN-турнир по Dota 2 пройдет в Китае

Анонсирован LAN-турнир China Dota 2 Pro Cup, который пройдет в Китае с 17 по 28 сентября.

В China Dota 2 Pro Cup поучаствуют десять коллективов. Восемь команд получили прямые приглашения — PSG.LGD, EHOME, Vici Gaming, Royal Never Give Up, Invictus Gaming, Team Aster, Sparking Arrow Gaming и Team Magma. Еще два участника определятся по итогам открытых квалификаций.

С 17 по 26 сентября пройдет групповой этап турнира. Решающая стадия, которая запланирована на 27 и 28 сентября, состоится на стадионе. По словам организаторов, на арену будут допущены от 100 до 200 зрителей. Призовой фонд чемпионата составит 74 тысячи долларов.