Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Первый после карантина LAN-турнир по Dota 2 пройдет в Китае

16:05

Анонсирован LAN-турнир China Dota 2 Pro Cup, который пройдет в Китае с 17 по 28 сентября.

В China Dota 2 Pro Cup поучаствуют десять коллективов. Восемь команд получили прямые приглашения — PSG.LGD, EHOME, Vici Gaming, Royal Never Give Up, Invictus Gaming, Team Aster, Sparking Arrow Gaming и Team Magma. Еще два участника определятся по итогам открытых квалификаций.

С 17 по 26 сентября пройдет групповой этап турнира. Решающая стадия, которая запланирована на 27 и 28 сентября, состоится на стадионе. По словам организаторов, на арену будут допущены от 100 до 200 зрителей. Призовой фонд чемпионата составит 74 тысячи долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/pervyi-posle-karantina-lan-turnir-po-dota-2-proidet-v-kitae

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир