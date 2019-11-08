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PaiN Gaming покинула DOTA Summit 11

09:26

PaiN Gaming уступила Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа майнора DOTA Summit 11. Бразильский коллектив завершил встречу со счетом 0:2 и занял последнее место в квартете А. PaiN лишилась шансов на выход в плей-офф и покинула чемпионат.

DOTA Summit 11 проходит с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 660 рейтинговых очков Dota Pro Circuit. Победитель получит слот на MDL Chengdu Major.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/pain-gaming-pokinula-dota-summit-11

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