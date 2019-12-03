PaiN Gaming и Vicious Gaming вышли в плей-офф квалификации на DreamLeague Leipzig Major

В региональной квалификации на DreamLeague Leipzig Major для Южной Америки определились первые два участника стадии плей-офф. В следующем этапе сыграют paiN Gaming и Vicious Gaming, которые заняли первые места в группах. Обладатели еще двух слотов определятся в серии переигровок.

Команды из Южной Америки закончили много серий в ничью, поэтому в каждой группе пройдут стыковые матчи. В квартете А за право выйти в плей-офф будут бороться beastcoast и FURIA Esports, а в квартете В Team Unknown сыграет против EgoBoyss.

Закрытая квалификация на DreamLeague Leipzig Major для Южной Америки проходит с 1 по 4 декабря. Две лучшие команды отправятся на мейджор в Германии. Коллективы, которые займут с 3 по 6 места, выступят в отборочных на майнор WePlay! Bukovel.