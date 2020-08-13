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Организаторы OMEGA League дисквалифицировали команду из Азии за участие в подставном матче

17:00

Организаторы OMEGA League проанализировали два матча в азиатском дивизионе, которые вызвали подозрение у комьюнити Dota 2. По итогам расследования команда Linger была дисквалифицирована с лиги, а ее игроки получили годовой бан на турнирах от WePlay! Esports и Epic Esports Events.

Инцидент с Linger произошел 10 августа, когда команда обыграла коллектив DeMonster со счетом 2:1. Во время серии сразу несколько букмекерских компаний сообщили о подозрительных ставках на проигрыш Linger на второй карте. Позже различные источники подтвердили гипотезу, что поражение Linger было намеренным.

Ранее аналогичное подозрение вызвал матч между Execration и Cignal Ultra, который прошел 9 августа. Организаторам стало известно о необычно высоких ставках на победу Cignal Ultra, которая в итоге не состоялась. После общения с представителями команд подозрения были сняты.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/organizatory-omega-league-diskvalificirovali-komandu-iz-azii-za-uchastie-v-podstavnom-matche

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