Организаторы Mid-Autumn League дисквалифицировали Team Black из-за «подозрительной игры»

Moon Studio исключила китайский коллектив Team Black из Mid-Autumn League по Dota 2 из-за «подозрительной игры» на турнире. После жалоб на команду студия провела расследование и сообщила о своем решении.

Представители Moon Studio также отметили, что больше не допустят Team Black к участию в своих турнирах. В комментариях к анонсу студия также рассказала, что случай с нечестной игрой произошел в матче против iG Vitality, который состоялся утром 13 октября.

Mid-Autumn League проходит с 1 по 28 октября в онлайне. 18 приглашенных коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 55 тысяч долларов. Победитель получит 20 тысяч.