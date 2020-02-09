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Определились все участники закрытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 для СНГ

08:10

Modus Unity получила последнюю квоту в закрытые отборочные для СНГ на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В матче за слот команда Станислава «чикиряу» Яросевича победила Team Unique со счетом 2:1.

Открытые квалификации для СНГ прошли с 7 по 8 февраля. Участники отборочных разыграли два слота в закрытом этапе.

Закрытые отборочные на мейджор и майнор для СНГ запланированы на 9-12 февраля. Десять коллективов разыграют два слота на ESL One Los Angeles 2020, три квоты на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3 и 40 очков DPC.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/opredelilis-vse-uchastniki-zakrytykh-otborochnykh-na-esl-one-los-angeles-2020-dlya-sng

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