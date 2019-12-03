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Определились все участники плей-офф закрытой квалификации DreamLeague Leipzig Major для Северной Америки

16:45

Ninjas in Pyjamas обыграли Team Xolotl в матче группового этапа закрытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Питера «ppd» Дагера завершил встречу со счетом 2:0 и обеспечил себе квоту в основной этап квалификации. Xolotl заняла третье место, команда поборется с J.Storm за приглашение в отборочные на WePlay! Bukovel Minor 2020.

В плей-офф также прошли Evil Geniuses, Chaos и Fighting PandaS. Плей-офф закрытой квалификации для Северной Америки пройдет с 4 по 5 декабря. Четыре команды разыграют два слота на мейджоре.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/opredelilis-vse-uchastniki-plei-off-zakrytoi-kvalifikacii-dreamleague-leipzig-major-dlya-severnoi-ameriki

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