Определились все участники плей-офф закрытой квалификации DreamLeague Leipzig Major для Северной Америки

Ninjas in Pyjamas обыграли Team Xolotl в матче группового этапа закрытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Питера «ppd» Дагера завершил встречу со счетом 2:0 и обеспечил себе квоту в основной этап квалификации. Xolotl заняла третье место, команда поборется с J.Storm за приглашение в отборочные на WePlay! Bukovel Minor 2020.

В плей-офф также прошли Evil Geniuses, Chaos и Fighting PandaS. Плей-офф закрытой квалификации для Северной Америки пройдет с 4 по 5 декабря. Четыре команды разыграют два слота на мейджоре.