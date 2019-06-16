Определились участники финального дня Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2018/19

Завершилась групповая стадия Всероссийской киберспортивной студенческой лиги-2018/19 (Dota 2). По итогам группы A в финальный день вышли МИРЭА (Российский технологический университет) и СПбПУ (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), а из группы B — КФУ (Казанский федеральный университет) и UrFU (Уральский федеральный университет).

Финальные встречи пройдут 16 июня в Yota Arena с 10.30 по московскому времени. Матчи будут сыграны до двух побед.

Третий сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги проходит 15-16 июня. Общий призовой составляет 3 миллиона рублей.