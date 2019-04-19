Old But Gold сыграет с РblБH@9l K0TJl3Ta на чемпионате России по компьютерному спорту

Организаторы чемпионата России по компьютерному спорту 2019 по Dota 2 провели жеребьевку группового этапа. Old But Gold попала в группу А, где встретится с РblБH@9l K0TJl3Ta, MEGA-LADA E-Sports и TPB. Vega Squadron посеяли в группу F вместе с ANTON_NA_INVOKERE, JEKABASHER и MAGICAL.

Групповая стадия турнира состоится с 20 по 28 апреля. В плей-офф пройдут по четыре участника из каждой группы. В решающей стадии матчи проведут в формате до двух побед. Четыре команды станут участниками LAN-финала, который пройдет с 8 по 9 июня в Москве.

На чемпионате России по киберспорту разыгрывают 3,5 миллионов рублей. Помимо денег, лучшие участники получат спортивные разряды по конкретным дисциплинам.