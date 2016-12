OG вышла с первого места в группе D в плей-офф The Boston Major

Европейский коллектив OG вышел в плей-офф с первого места в квартете D в рамках группового этапа The Boston Major. В решающей встрече OG переиграли греков из Ad Finem. Для победы OG потребовалось три карты – 2:1. Напомним, что групповой этап турнира проходит по системе GSL в матчах до двух побед. В матче за второе место между Ad Finem сыграет c EHOME, переигравшей в матче за третье место iG.Vitality – 2:1.



The Boston Major

Групповой этап

Группа D

OG (Европа) – Ad Finem (Греция) – 2:1

OG: JerAx, Ana, n0tail, Fly, s4

Ad Finem: SsaSpartan, SkyLark, ThuG, Maybe Next Time, Madara

EHOME (Китай) – iG.Vitality (Китай) – 2:1

EHOME: Sylar, ELeVeN, LaNm, Garder, old chicken

iG.Vitality: InJuly, Yuno, Sakata, BurNing, Q