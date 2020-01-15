OG Seed встретится с Infinity в квалификации на Hainan Master Spring Invitational

Организаторы Hainan Master Spring Invitational по Dota 2 провели жеребьевку европейской региональной квалификации. В первом раунде ChickenFighters встретятся с Team Moriarty, ViKin.gg сразится с GODSENT, а OG Seed — c Infinity.

В последней паре новая команда Ильи «Lil» Ильюка поборется с minor atendari, которая прошла открытую квалификацию. Первые матчи начнутся 16 января. Все они пройдут в формате до двух побед. В основную часть турнира попадет один коллектив.

Hainan Master Spring Invitational проведут с 3 по 8 марта в Китае. На турнире выступят девять приглашенных коллективов и три победителя региональных отборочных для Европы, СНГ и Китая. Призовой фонд соревнования составит 200 тысяч долларов.