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OG Seed встретится с Infinity в квалификации на Hainan Master Spring Invitational

16:20

Организаторы Hainan Master Spring Invitational по Dota 2 провели жеребьевку европейской региональной квалификации. В первом раунде ChickenFighters встретятся с Team Moriarty, ViKin.gg сразится с GODSENT, а OG Seed c Infinity.

В последней паре новая команда Ильи «Lil» Ильюка поборется с minor atendari, которая прошла открытую квалификацию. Первые матчи начнутся 16 января. Все они пройдут в формате до двух побед. В основную часть турнира попадет один коллектив.

Hainan Master Spring Invitational проведут с 3 по 8 марта в Китае. На турнире выступят девять приглашенных коллективов и три победителя региональных отборочных для Европы, СНГ и Китая. Призовой фонд соревнования составит 200 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-seed-vstretitsya-s-infinity-v-pervom-raunde-kvalifikacii-na-hainan-master-spring-invitational

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