OG проиграла третий матч подряд на WePlay! Pushka League

OG уступила Team Liquid в матче групповой стадии WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 0:2. Ранее коллектив Йохана «n0tail» Сундштайна проиграл Team Secret и Alliance.

WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 проходит с 23 апреля по 11 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.