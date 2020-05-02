OG проиграла третий матч подряд на WePlay! Pushka League
08:15
OG уступила Team Liquid в матче групповой стадии WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 0:2. Ранее коллектив Йохана «n0tail» Сундштайна проиграл Team Secret и Alliance.
WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 проходит с 23 апреля по 11 мая в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-proigrala-tretii-match-podryad-na-weplay-pushka-league