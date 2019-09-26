OG проиграла дебютный матч на Midas Mode 2

OG уступила Alliance в матче группового этапа Midas Mode 2 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу шведского коллектива.

Следующим соперником команды Джонатана «Loda» Берга станет Natus Vincere. Ранее стало известно, что оба коллектива принимают участие в чемпионате своими классическими составами 2011 и 2013 годов.

Midas Mode 2 проходит с 24 сентября по 2 октября в онлайне. Команды поборются за призовой фонд в 150 тысяч долларов.