OG потеряла шансы на выход в плей-офф ESL One Birmingham 2020

OG уступила Ninjas in Pyjamas со счетом 0:2 в групповом этапе ESL One Birmingham 2020 — Online по Dota 2 для Европы и СНГ. Команда Йохана «n0tail» Сундштайна потерпела пятое поражение и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Из шести матчей OG выиграла только один — против Winstrike Team, которая также не выступит в плей-офф ESL One Birmingham 2020 вне зависимости от результатов оставшихся встреч. 31 мая команда «n0tail» проведет заключительную серию на турнире против Alliance.

ESL One Birmingham 2020 для Европы и СНГ проходит с 24 мая по 7 июня в онлайне. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.