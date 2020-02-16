Аналитик RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился мнением об уровне игры команд из СНГ в Dota 2. Он назвал его отвратительным

— В среднем уровень региона СНГ — отвратительный, — цитирует «NS» Cybersport.ru. — При всем уважении ко всем вот этим нашим командам, «тир-2» буду их называть. Но на нашем уровне они как бы тир-1: HellRaisers, Cyber Legacy, вот эти все. Это уровень очень низкий. Ты смотришь на них и видишь миллиард помарок и брака. Такое ощущение, что игроки заморачиваются только на микро и стоянии на линии, а дальше начинается черт-те что