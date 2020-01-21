«Nofear», «Kodos» и «Petushara» присоединились к Team Unique

Team Unique представила обновленный состав по Dota 2. Из предыдущего ростера место в команде сохранил только Виталий «so bad» Ошманкевич. Новичками клуба стали Александр «nofear» Чурочкин и Константин «Kodos» Когай.

Оставшиеся места заняли Камиль «agressive child» Биктимиров и Владислав «Petushara» Козловский. Последний до трансфера в Team Unique представлял jfshfh178.

Последний состав Team Unique расформировали в начале декабря 2019 года. Помимо «so bad», в нем выступали Айбек "Naive-" Токаев и Алексей «j4» Липай. За два месяца коллектив сыграл на нескольких небольших чемпионатах, но не прошел ни на один крупный турнир.