«Nix» вернется в основной состав HellRaisers на ESL One Germany 2020 Online

Киберспортсмен Александр «Nix» Левин вернется в основной состав HellRaisers по Dota 2 перед турниром ESL One Germany 2020 Online.

CEO клуба Алексей Слабухин уточнил, что HellRaisers не вели переговоры с другими организациями о переходе «Nix». Кто займет четвертую и пятую позиции в составе HR на ESL One Germany 2020 Online — не сообщается.

В августе «Nix» сообщил, что возьмет перерыв в карьере. На последних турнирах его заменял Антон «DyrachYO» Шкредов.

ESL One Germany 2020 — Online пройдет с 5 октября по 1 ноября. 16 команд разыграют призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.