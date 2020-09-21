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«Nix» вернется в основной состав HellRaisers на ESL One Germany 2020 Online

00:40

Киберспортсмен Александр «Nix» Левин вернется в основной состав HellRaisers по Dota 2 перед турниром ESL One Germany 2020 Online.

CEO клуба Алексей Слабухин уточнил, что HellRaisers не вели переговоры с другими организациями о переходе «Nix». Кто займет четвертую и пятую позиции в составе HR на ESL One Germany 2020 Online — не сообщается.

В августе «Nix» сообщил, что возьмет перерыв в карьере. На последних турнирах его заменял Антон «DyrachYO» Шкредов.

ESL One Germany 2020 — Online пройдет с 5 октября по 1 ноября. 16 команд разыграют призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nix-vernetsya-v-osnovnoi-sostav-hellraisers-na-esl-one-germany-2020-online

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