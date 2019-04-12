"Nix:" "SoNNeikO", "Ark" и "Zayac" будут в новом составе NaVi"

Экс-игрок M19, Team Empire и Comanche Александр "Nix" Левин считает, что Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Егор "Ark" Жаботинский и Бакыт "Zayac" Эмилжанов могут войти в состав Natus Vincere по Dota 2.

- 100 процентов "SoNNeikO", "Ark" и "Zayac" будут в новом составе NaVi. Либо даже это не новый состав NaVi, может быть, там, - цитирует Левина Cybersport.ru. - CEO думает, короче, этот состав сделать или тот. И вот еще плюс два. С ними ли fn – никто не знает. Какой там хардер – никто не знает.

7 апреля представители Natus Vincere рассказали, что капитан команды по Dota 2 Акбар "SoNNeikO" Бутаев пропустит GG.Bet Birmingham Invitational и ESL One Mumbai 2019 из-за проблем со здоровьем. На турнирах его заменит Михаил "Misha" Агатов.

9 апреля генеральный директор организации Евгений Золотарев отметил, что в команде могут произойти изменения. Это подтвердил Виктор "GeneRaL" Нигрини на личной трансляции.