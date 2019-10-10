Ninjas in Pyjamas заработали слот на DOTA Summit 11

Ninjas in Pyjamas обыграли Team Singularity в финальном матче региональной квалификации на DOTA Summit 11. Команда Питера «ppd» Дагера поучаствует в основной стадии чемпионата.

Второй участник турнира от Европы определится 10 октября. В нижней сетке Ascomanni сразится с Ad Finem. Победитель поборется с Singularity в финальном матче сетки лузеров, где разыграют слот на Summit 11.

Отборочные на первый майнор сезона DPC-2019/2020 для Европы проходят с 9 по 10 октября. Два лучших коллектива получат путевки в основную стадию чемпионата, которая пройдет с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе. Команды разыграют 300 тысяч долларов и 660 очков DPC.