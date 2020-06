Ninjas in Pyjamas выступят на BEYOND EPIC по Dota 2

Команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на BEYOND EPIC по Dota 2 для Европы и СНГ. Она стала девятым участником турнира. Еще одну команду организаторы назовут в ближайшее время, а два последних коллектива определятся по итогам квалификации.

Ранее приглашение на турнир получила Team Unique. В соревновании также поучаствуют Virtus.pro, Natus Vincere, OG, Nigma и другие коллективы. Последние два слота на турнире для Европы и СНГ будут разыграны в квалификации. Открытый этап пройдет 7 июня, регистрация на него доступна по ссылке. По ее итогам лучшая команда попадет в закрытые отборочные, где сразится с семью составами, получившими приглашения, за два места в групповом этапе.

BEYOND EPIC проведут Epic Esports Events и RuHub при партнерстве с североамериканской студией Beyond the Summit. Матчи группового этапа для команд из Европы и СНГ пройдут с 15 по 24 июня, а плей-офф — с 25 по 28 июня. Коллективы в этом дивизионе разыграют 200 тысяч долларов.